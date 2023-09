Casal fica ferido em colisão entre moto e carro na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um homem de 33 anos e uma mulher de 41, feridos nesta noite de sábado (16), na Vila Prado.

De acordo com informações, um Fiat Idea transitava pela Avenida Grécia e no cruzamento com a Rua Coronel Leopoldo Prado, seu condutor não respeitou o sinal de pare, colidindo contra uma moto que transitava por esta via.

Com o impacto, o casal que estava na moto foi ao solo e ficou ferido, sendo socorridos, um pelo SAMU e outro pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, com escoriações pelo corpo e trauma na perna.

Leia Também