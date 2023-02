Casal fica ferido em acidente na rodovia SP-215 em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um casal ferido no começo da noite desta quinta-feira (2), na rodovia SP-215, em São Carlos.

Segundo o SCA apurou, o motorista do Ford/Delrey de 46 anos seguia pela SP-215 sentido Cidade Aracy, quando teve o carro atingido na traseira pelo GM/Monza que saiu da alça de acesso da Washington Luís (SP-310).

Com impacto o Delrey ficou desgovernado e acabou batendo em uma árvore às margens da rodovia. O motorista e a passageira de 77 anos ficaram levemente feridos e foram atendidos por equipes do Samu e da concessionária. Ambos foram encaminhados até a Santa Casa para atendimento médico. Já o condutor do Monza nada sofreu.

A Polícia Rodoviária, bem como o DER encaminharam equipes ao local para o atendimento da ocorrência.

