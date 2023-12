Casal fica ferido após colisão no São Carlos 2

SIGA O SCA NO

Uma das vítimas é socorrida pelo Samu após o acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um casal de motociclistas foi vítima de acidente na tarde desta sexta-feira, 15, no São Carlos 2. Ambos foram socorridos à Santa Casa com ferimentos.

O motorista de um carro transitava pela Avenida Miguel Petroni (sentido centro/bairro) e ao tentar a conversão com destino à rua Carlos Torres de Campos, atingiu a moto que vinha pela rua João de Guzzi (em sentido contrário).

Com o impacto o casal foi arremessado ao solo. O piloto de 31 anos sofreu trauma nas pernas e escoriações pelo corpo e a esposa de 22 anos, garupa, trauma no pé esquerdo. Em unidades diferentes do Samu, foram encaminhados à Santa Casa para atendimento médico.

