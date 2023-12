Casal fica ferido após carro atravessar canteiro central e bater em guard-rail na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Um casal ficou ferido em um acidente que aconteceu no começo da noite desta quinta-feira (14), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações, o condutor do VW/Fox seguia no sentido interior/capital, quando na altura da entrada do bairro Jardim Tangará, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção, cruzou o canteiro central e colidiu contra a defensa metálica do outro lado da pista.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) da concessionária Econoroeste esteve no local prestando socorro às vítimas que foram encaminhadas até a Santa Casa. O policiamento rodoviário esteve no local e registrou o fato. As causas do acidente são desconhecidas.

