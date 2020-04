Casal é preso pela Força Tática com entorpecentes no Gonzaga; mulher era procurada por furto

Crédito: Divulgação

Um casal foi detido nesta quinta-feira, 23, acusado de tráfico de entorpecentes em uma residência na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga. A mulher era, ainda, procurada por furto.

Segundo apurado, o flagrante aconteceu após operação conjunta entre Força Tática e Dejem. Policiais militares, durante o patrulhamento, abordaram D.W.N., 24 anos na Avenida Maranhão e em seu poder havia drogas e dinheiro.

Com ele estava M.S.D., 35 anos. Após consulta via Copom (Centro de Operações) constou ser procurada por furto. Ambos foram apresentados no plantão policial e posteriormente recolhidos ao Centro de Triagem.

Foram apreendidos dois tijolos de maconha, 81 pinos de cocaína, 37 mil pinos vazios e R$ 894,00.

