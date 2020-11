Casal é flagrado com drogas no São Carlos 5

Crédito: Divulgação/PM

A Polícia Militar realizou a apreensão de drogas na tarde desta segunda-feira (23), no bairro São Carlos 5. Um casal foi preso em flagrante.

Segundo a PM, uma equipe estava em patrulhamento pelo bairro e no cruzamento das ruas José Quatrochi e Mário Pizani, avistou a proprietária de um depósito de bebidas, juntamente com um homem em um veículo Agile.

O carro foi parado e com o rapaz nada de ilícito foi localizado, porém com a mulher havia 27 papelotes de maconha. No carro foi encontrada a quantia de R$ 665,00.

O casal foi encaminhado até a Delegacia de Entorpecentes (DISE), onde foi preso em flagrante. Ambos foram recolhidos ao Centro de Triagem.

