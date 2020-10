Casal é detido pela PM após mulher furtar bolsa de carro estacionado no Centro

Câmera de segurança flagrou a ação da ladra - Crédito: Reprodução

A Por volta das 20h30 desta terça-feira, 20, policiais militares detiveram D.I.B.S. e C.R.B.P., acusados de furto. O ato foi cometido pela mulher. Horas antes de ser presa, ela aproveitou o vidro aberto para subtrair uma bolsa feminina de um carro que estava estacionado na rua Episcopal, no Centro de São Carlos. A câmera de segurança de um estabelecimento registrou a ação.

As características dos suspeitos eram de conhecimento dos PMs e a placa do carro usado na fuga também foi filmado por uma câmera de segurança. Em diligências, a equipe do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), composta pelos PMs David e Osmar foi até uma casa na Travessa Waldemar Nutti, no centro e flagraram o casal estacionando um Monza e em seu interior estavam os pertences da vítima.

A casal foi encaminhado ao plantão policial,onde permaneceu à disposição da Polícia Civil. Já a bolsa com todos documentos e objetos pessoais foram entregues à vítima que agradeceu a rápida resposta da PM.

