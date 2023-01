Casal discute e tenta agredir PMs no centro

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal foi detido por policiais militares por volta das 4h desta quinta-feira, 5, em um posto de combustíveis na rua 15 de Novembro, no centro de São Carlos.

Uma viatura policial estava pelo local quando notaram que um Gol branco, com três pessoas no interior, entrou no estabelecimento vindo pela contramão na rua 15.

Os PMs então realizaram a abordagem de rotina para apurar questões de trânsito e todos os ocupantes foram solicitados a sair do veículo. Uma segunda viatura policial foi em apoio.

Quando era realizado os procedimentos de praxe, uma mulher de 26 anos passou a discutir com os PMs e tentou agredir, mesma atitude do motorista, de 28 anos, que não era habilitado para dirigir. Já a terceira pessoa nada fez.

No veículo, embaixo do banco do motorista foi localizada e apreendida uma faca.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e o Gol, por questões administrativas, recolhido ao pátio municipal.

Leia Também