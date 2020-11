Casal de motociclistas fica ferido após ser atingido por pneu de caminhão

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 36 anos e uma mulher de 30 ficaram feridos após serem atingidos por um pneu de caminhão, quando transitavam em uma motocicleta pela rodovia Washington Luiz (SP-310).

De acordo com informações, eles seguiam com uma Yamaha XT, preta, com placas de Araraquara, pela rodovia, no sentido capital - interior quando, no Km 228, em frente ao Tenda Atacado, foram atingidos pelo pneu de um caminhão, também com placas de Araraquara, que se soltou.

A mulher que estava na garupa da moto caiu ao ser atingida pelo pneu e sofreu uma fratura exposta na perna, ficando caída na pista de rodagem, enquanto o condutor da moto, que também sofreu uma fratura na perna, conseguiu equilibrar-se na moto, por aproximadamente 100 metros, até conseguir parar o veículo e voltar para tirar sua namorada do meio da pista.

Ela foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e ele, pela concessionária que administra a rodovia.

