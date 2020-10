Casal de irmãos é feito refém durante roubo a residência

Uma adolescente de 17 anos e seu irmão de 20 anos, passaram por momentos de muita tensão ao serem feitos reféns em um roubo a residência onde moram, no Prolongamento do Jardim das Torres.

De acordo com as vítimas, os três bandidos escalaram um muro de quatro metros de altura, entraram pelo vitrô da cozinha, onde armaram-se com facas, cobriram seus rostos com as próprias camisetas e renderam os irmãos, trancando-os no banheiro com as mãos amarradas.

Os criminosos perguntavam o tempo todo onde estava o dinheiro, o controle do portão e se havia objetos de ouro na residência.

Eles conseguiram subtrair vários objetos e duas motocicletas, fugindo por rumo ignorado.

As vítimas avisaram sua mãe e depois acionaram a Polícia Militar, que esteve no local e registrou a ocorrência.

Posteriormente uma das vítimas recebeu uma mensagem através da Feira do Rolo, no Facebook, informando que havia visto duas pessoas escondendo duas motocicletas em uma mata, no Cidade Aracy II.

A PM foi informada e acompanhou as vítimas até o local indicado, localizando as duas motos, um notebook e vários outros objetos, que foram devolvidos.

Nenhum dos autores do roubo foi localizado até agora.

