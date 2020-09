Casal de idosos passa momentos de terror durante assalto no feriado

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Um casal de idosos passou por momentos de pânico na madrugada de segunda-feira, 7, quando três bandidos invadiram a residência onde moram e mediante agressão física, praticaram roubo.

Consta em boletim de ocorrência elaborado no 1º e 4º DPs, que um motorista de 73 anos ao abrir a porta de sua casa, na rua 7 de Setembro, por volta das 4h no feriado, foi rendido por um ladrão armado com um revólver que estava na porta da sala. Na casa também estava sua esposa de 68 anos.

Ao entrar na casa, a vítima foi agredida com coronhadas na cabeça. Além disso sofreu lesão no polegar da mão esquerda, no tórax e costas.

No interior da casa, os ladrões se apoderaram de bolsas, mochilas, TVs, alimentos, joias, computador, máquina fotográfica, celulares, utensílios domésticos e R$ 10 mil. Posteriormente fugiram em uma Montana preta (placas DFP-8402), pertencente ao casal.

A Polícia Civil investiga o caso.

