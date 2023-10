Casal de idosos é brutalmente agredido durante assalto em residência no Botafogo

Viatura no Plantão Policial - Crédito: arquivo

Bandidos agiram de forma violenta e covarde durante um assalto em uma residência no final da madrugada desta sexta-feira (20), no Jardim Botafogo. Um casal de idosos foi brutalmente agredido pelos dois assaltantes.

O SCA apurou que por volta das 2h30, as vítimas de 67 e 69 anos estavam dormindo, quando a casa foi invadida pelos dois bandidos encapuzados e armados. Eles permaneceram no imóvel por cerca de duas horas e a todo instante agrediam os idosos até que entregassem o dinheiro.

Os criminosos roubaram R$ 30 mil e 5 mil dólares, além de um revólver calibre 32 e dois celulares.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o casal do lado de fora, com os braços ainda amarrados por fios elétricos e bastante debilitados. Duas ambulâncias do Samu foram acionadas para socorrer as vítimas que foram encaminhadas até a Santa Casa devido aos ferimentos.

A casa que foi alvo do roubo passou por perícia e a ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também