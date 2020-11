Casal armado rapta bebê na Casa Abrigo

Crédito: Luciano Lopes

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, comunica que no início da noite desta sexta-feira (27/11), um casal armado, invadiu a CASA DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL (Casa Abrigo) e raptou uma criança com 8 meses.

O acolhimento é uma medida de proteção para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, por consequência de abandono ou então cujas famílias ou responsáveis encontrem-se impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. Os encaminhamentos são feitos somente Poder Judiciário ou Conselho Tutelar.

Todas as providências já foram tomadas e a Polícia Militar e Guarda Municipal já localizaram o casal que está neste momento está no plantão policial.

