Casa pega fogo no Jardim Hikare

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio assustou uma família residente no cruzamento das ruas Tomás Mazziero com a Ernestino Block, no Jardim Hikare no final da manhã desta quarta-feira, 14.

Por motivos a serem esclarecidos, as chamas começaram na lavanderia e se alastraram para a cozinha. Populares tentaram controlar o incêndio que foi somente contido, entretanto, com a chegada do auto bomba do Corpo de Bombeiros.

Ninguém ficou ferido, mas os dois cômodos da casa ficaram seriamente comprometidos.

Leia Também