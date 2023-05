Casa frequentada por moradores de rua pega fogo no Centro de São Carlos

Corpo de Bombeiros durante o combate às chamas: casa estaria em situação de abandono no centro - Crédito: Maycon Maximino

Uma casa localizada no cruzamento das ruas Dona Alexandrina com a Jesuíno de Arruda, no centro de São Carlos, pegou fogo na manhã desta quinta-feira, 11. O local, desabitado, é frequentado por moradores em situação de rua.

Dois auto bombas e uma unidade resgate do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Ninguém ficou ferido, mas integrantes da corporação retiraram pessoas que ainda estavam no interior da moradia.

Com um trabalho intenso dos combatentes do fogo, as chamas foram debeladas rapidamente e a reportagem constatou que nos dois pavimentos do imóvel haviam irregularidades.

Na parte inferior havia reciclagem e restos de comida. Na parte de cima muita sujeira. Informações dão conta que o local estaria em situação de abandono e que havia inclusive, duas ligações irregulares de energia elétrica.

