Casa é furtada no Portal do Sol e ladrão leva R$ 10 mil

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto a uma residência foi registrado em hora incerta no sábado, 30, no Portal do Sol, em São Carlos. A vítima, de 53 anos, estaria ausente e o crime teria sido notado por um vizinho que percebeu o portão da lateral da garagem da moradia, aberto.

A mulher afirmou que, ao chegar em casa, além de perceber a casa em desalinho, notou a falta de vários litros de uísque, perfumaria, joias e R$ 10 mil. Segundo ela, todos os produtos teriam sido levado pelo ladrão e o crime, registrado nesta terça-feira, 2, na CPJ.

Sem celular

Um segundo crime de furto também foi registrado em boletim de ocorrência nesta terça-feira na CPJ. Um homem de 51 anos teria sido a vítima.

De acordo com ele, o crime teria ocorrido em um posto de gasolina na rua Dr. Viriato F. Nunes, no Jardim Santa Paula. No caso, o ladrão teria levado um celular.

A vítima narrou que, por volta das 4h20 de segunda-feira, 1, entrou no estabelecimento para abastecer o seu Uno e deixou o aparelho do interior do carro. Quando foi pagar a conta, desconhecido aproveitou a oportunidade e praticou o crime.

