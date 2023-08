Casa de idoso pega fogo no Cruzeiro do Sul

Piso superior do sobrado em chamas: no local reside um idoso - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio causou um grande susto no piso superior de um sobrado localizado na Avenida República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira, 3 e um homem de 44 anos chegou a inalar fumaça e necessitou de atendimento médico e foi socorrido pelo Samu à Santa Casa.

Segundo apurado, a origem das chamas é desconhecida e teve início no piso superior do imóvel onde reside um homem. Na parte inferior é um estabelecimento comercial.

As chamas se alastraram rapidamente e causou grandes danos. Dois auto bombas do Corpo de Bombeiros, bem como a unidade resgate atenderam a ocorrência.

