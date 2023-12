Carros batem em cruzamento no Cidade Aracy; moradores pedem melhorias na sinalização

Um acidente de trânsito entre dois carros foi registrado na manhã deste domingo (24), no cruzamento das ruas Guilherme Simão Darezo e Luiz Ollay, no bairro Cidade Aracy.

As imagens mostram um VW/Santana pela rua Luiz Ollay e no cruzamento não teria respeitado o sinal de pare, sendo atingido por um Fiat/Mobby. Ninguém se feriu.

Vizinhos ao local do acidente entraram em contato com o jornal São Carlos Agora pedindo melhoria na sinalização horizontal que praticamente não existe, pois segundo eles, é constante as batidas no local.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também