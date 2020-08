Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre dois veículos foi registrada na manhã desta terça-feira (25), na Vila Nery.

Segundo informações obtidas no local, a condutora do Ford Ka seguia pela rua Major José Inácio e no cruzamento foi atingida por um Tucson que não respeitou o sinal de pare.

Ambos os veículos ficaram danificados, porém não houve feridos.

