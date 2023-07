Carro tomba em vala e motorista fica preso

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 42 anos ficou preso dentro de seu carro, após ele cair dentro de uma vala e tombar em uma estrada de terra que dá acesso à Fazenda Invernada, nesta tarde de sábado (08).

O motorista conduzia um Celta pela estrada, quando caiu dentro de um vala de escoamento de água e o carro tombou.

Ele ficou preso dentro do veículo e as equipes de socorro foram acionadas, UR e Autobomba dos Bombeiros, e motolância e USA do SAMU estiveram pelo local.

Os Bombeiros conseguiram retirá-lo de dentro do carro e a USA o socorreu até a Santa Casa, consciente e sem ferimentos aparentes.

