Carro supostamente furtado bate em moto e vai embora do local

Um motociclista de 44 anos foi vítima de um acidente de trânsito, na noite de sexta-feira (11), no cruzamento da avenida Capitão Luís Brandão com a rodovia Washington Luiz (SP-310).

A Polícia Militar foi acionada no local, onde o condutor da CG Titan 150 informou que seguia com o veículo pela Capitão Luís Brandão, no sentido São Carlos 8 - Centro e quando chegou ao cruzamento, viu que o sinal estava verde, então continuou, mas foi atingido por um Gol, com placas de Américo Brasiliense. Após a colisão, o motorista do Gol não parou para prestar socorro à vítima, mas o pára-choque dianteiro do carro caiu e ficou pelo local.

Durante o registro da ocorrência, o policial militar recebeu a informação Via Copom que um pouco mais cedo uma pessoa havia entrado em contato com a polícia para relatar o furto de um Gol com o mesmo emplacamento, porém não foi encontrado o registro do furto no sistema RDO.

A vítima sofreu ferimentos no ombro esquerdo e na perna e pé direitos, devendo passar por exames de corpo de delito.

