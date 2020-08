Carro sem bateria é furtado e depois localizado

Crédito: Luciano Lopes

Foi localizado, na manhã deste sábado (22), um veículo que havia sido furtado na Vila Prado.

De acordo com informações, o Fiat Uno branco estava estacionado, sem bateria, na rua Antonio de Almeida Leite e mesmo assim foi furtado, sendo localizado, por populares, na rua Nocíforo Thomé Martinelli, Jardim Pacaembú, sem as rodas traseiras e com o painel danificado.

A Polícia Militar foi acionada e o veículo foi apresentado no plantão policial, onde ficou à disposição do proprietário.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também