Carro roubado em Jaú é recuperado pela Força Tática em São Carlos

Corolla roubado em Jaú foi recuperado em São Carlos por PMs da Força Tática - Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática detiveram por volta da 1h40 desta segunda-feira, 20, um homem que estava em um veículo roubado. Com o suspeito havia ainda uma arma de fogo. O flagrante aconteceu na rua Pedro Bianchi, na Vila Alpes, próximo ao ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Os PMs tomaram conhecimento que havia cruzado no contra fluxo, pela rua Lourenço Inocentini com um Corola preto com um determinado emplacamento que, ao ser consultado, deveria pertencer a um Corolla branco.

Iniciada as diligências, os policiais localizaram o carro em um estacionamento no entorno do ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. Equipes da corporação foram ao local e realizaram o cerco, quando o suspeito que deixava o local foi abordado.

Posteriormente os PMs apreenderam o Corolla que foi encaminhado à CPJ. Com o suspeito havia ainda um revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos intactos e mais nove munições do mesmo calibre sobressalentes, além de dois celulares.

Todos os objetos foram apreendidos e o acusado encaminhado à CPJ, onde ficou à disposição da autoridade policial.

