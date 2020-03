Carro roubado é localizado em mata na Guilherme Scatena

Crédito: Marco Lúcio

Nesta madrugada de sábado (28) foi recuperado um veículo que havia sido roubado.

Os policiais militares cabos Lima e Borges foram acionados via Copom com a denúncia que havia sido localizado um carro abandonado em uma mata às margens da Estrada Municipal Guillherme Scatena e foram averiguar, localizando o Fiesta cinza.

O veículo estava com queixa de roubo do dia 26 de março deste ano, sendo apresentado no plantão policial e recolhido ao pátio municipal, pois o proprietário não foi localizado até o momento.

