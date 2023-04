Carro roubado é encontrado em residência após denúncia

Um carro que havia sido roubado, foi localizado na tarde deste domingo (16), na garagem de uma residência, na Rua Dois do bairro Vida Nova São Carlos.

O Nissan Kicks havia sido roubado na noite anterior e a Polícia Militar recebeu uma denúncia que ele estaria escondido em uma residência, na Rua Allan Kardec, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Uma equipe foi averiguar e na residência, foi encontrada uma bolsa, contendo pertences da vítima e a chave do carro roubado.

Ao ser questionado, o filho da moradora acabou confessando que havia escondido o carro na garagem de uma residência, no bairro Vida Nova São Carlos, e levou a polícia até lá.

O Kicks estava no local, com placas de um Kadet, e a moradora do local informou que concordou em guardar o carro lá e que havia dado algumas voltas com ele, com alguns rapazes, pela cidade.

Os dois foram detidos, conduzidos ao plantão policial, sendo que o acusado D.G.N.L., permaneceu recolhido à cadeia pública.

