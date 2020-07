Carro que pode ser clonado é apreendido após acidente no Aracê de Santo Antonio

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quarta-feira (8) um carro com possibilidade de ser clonado. A apreensão ocorreu após um acidente de trânsito na Serra do bairro Aracê de Santo Antonio.

Os policiais foram acionados via Centro de Operações (COPOM) e no local encontraram o condutor do HB20, um jovem de 18 anos, que alega que perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore. Ele não possui carteira nacional de habilitação.

Aos PMs, o motorista afirmou que comprou o carro após ver o anúncio nas redes sociais.

O veículo placas de São Paulo e está em nome de uma mulher. Os policiais entraram em contato com o policiamento da área na capital e um viatura foi ao endereço que consta no documento. Na garagem estava um HB20 com o mesmo emplacamento.

O HB20 foi apreendido e vai passar por perícia. Já o condutor foi liberado.

