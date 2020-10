Carro produto de roubo é localizado queimado na zona rural de São Carlos

26 Out 2020 - 13h20

Crédito: Maycon Maximino

Um carro, produto de roubo ocorrido terça-feira, 20, no distrito de Água Vermelha, foi localizado no início da tarde desta segunda-feira, 26, no km 166 da SP-215, próximo à entrada da fazenda Santana

Denúncia via Copom, dava conta que havia um veículo parcialmente queimado pelo local. PMs deslocaram até o local e tomaram conhecimento, após pesquisa, que o carro o veículo produto de roubo.

