Carro pega fogo no Parque do Kartódromo

03 Out 2020 - 08h08

Um incêndio em veículo foi registrado nesta madrugada de sábado (03), no Parque do Kartódromo.

Uma equipe do GAM (Grupamento de Apoio com motocicletas) da Guarda Municipal, estava em patrulhamento pelo bairro quando deparou-se com o carro pegando fogo pela rua Eliza Gonzales Rabelo.

A GM acionou o Corpo de Bombeiros e enquanto isso controlou as chamas com extintores de incêndio, até a chegada dos bombeiros.

A proprietária do veículo foi localizada nas proximidades e existem indícios que o ato tenha sido criminoso, por isso a Perícia foi acionada.

A ocorrência foi registrada no plantão policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também