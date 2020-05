Crédito: Reprodução

Um carro pegou fogo por volta das 13h30 desta quarta-feira (6), no local conhecido como "rotatória do avião", no Santa Felícia.

O Corpo de Bombeiros foi até o local e rapidamente controlou as chamas. As causas do incêndio não foram reveladas.

Assim que o fogo foi extinto, o automóvel foi colocado em um guincho e levado embora pelo proprietário.

