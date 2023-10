Carro ‘mergulha’ em córrego na região do Parque do Kartódromo

Corsa caiu dentro do córrego: vítima foi socorrida pela unidade resgate - Crédito: Maycon Maximino

Um Corsa Classic ‘mergulhou’ no córrego Santa Maria do Leme, na região do Parque do Kartódromo, no Jardim Paulistano. Uma mulher ficou ferida.

O São Carlos Agora apurou que a vítima, dirigia pela Avenida Francisco Pereira Lopes (Kartódromo/USP São Carlos) e por motivos ignorados, perdeu o controle, colidiu em uma árvore e após um dos pneus furar, o Corsa caiu no córrego. Populares que estavam nas proximidades, prestaram socorro e tiraram a motorista do carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e amarrou o veículo para que a correnteza não levasse. Já a motorista foi socorrida pela unidade resgate à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também