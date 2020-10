Carro invade cruzamento e atinge motociclista no Jardim Ipanema

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um motociclista de 20 anos foi vítima de um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (6), no bairro Jardim Ipanema, em São Carlos.

De acordo com informações colhidas no local da colisão, o condutor do veículo Santana seguia pela rua Ferroviário José Marrara e no cruzamento com a avenida Romualdo Vilani avançou o sinal de pare e atingiu o motociclista.

A vítima foi atendida pelo Samu e encaminhada até a Santa Casa com escoriações.

