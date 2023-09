Carro furtado há três dias é localizado no CDHU

SIGA O SCA NO

Um Fiat Uno que havia sido furtado na última quinta-feira (14), em frente ao SENAC, no Centro, foi recuperado neste domingo (17).

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo CDHU, quando avistaram um jovem mexendo no estepe do carro, que já estava sem as placas.

Quando os policiais aproximaram-se, o suspeito fugiu correndo, mas foi abordado no quiosque do CDHU e negou que estivesse mexendo no carro, mas foi conduzido ao plantão policial e posteriormente, liberado.

O carro foi devolvido ao proprietário.

