Carro furtado em São Carlos é localizado em Ibaté

Um carro que havia sido furtado em São Carlos, foi localizado em Ibaté, na manhã deste domingo (10).

Guardas municipais estavam em patrulhamento pelo Jardim América, quando avistaram um carro abandonado em uma mata em frente à Rua Dirceu Augusto Apreia, próximo à academia municipal.

O Fiat Uno estava sem a bateria, com as portas abertas e a equipe verificou que ele estava com queixa de furto da noite anterior, em São Carlos.

O proprietário do veículo foi comunicado e foi até o local recuperar o seu bem.

