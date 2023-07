Carro furtado em Rio Claro é localizado em chácara em São Carlos

Fiesta foi apreendido pela Polícia Militar - Crédito: Divulgação

Um Fiesta branco, produto de furto ocorrido em dezembro do ano passado, em Rio Claro, foi recuperado por policiais militares por volta das 20h desta quinta-feira, em uma chácara nas região dos motéis, às margens da rodovia Washington Luís (SP-310).

Os PMs foram acionados via Copom (Centro de Operações) por uma mulher, alegando que o vizinho estaria incomodando e em atitude suspeita. Com as informações foram até a propriedade indicada e abordaram um homem de 45 anos que teria alegado estar sob efeito de entorpecentes e confessou de fato, ter ido à chácara vizinha. Porém, era com a intenção de ajudar, já que era amigo do marido da mulher, que teria falecido recentemente.

Entretanto, os PMs notaram que havia dois veículos na chácara do acusado e em pesquisa via Prodesp, constataram que a placa de um Fiesta branco seria adulterada e pertenceria a um Tipo.

O homem confessou a troca da placa e disse que o Tipo era de sua propriedade e foi vendido e que o Fiesta seria produto de um golpe contra uma seguradora e que teria sido levado por uma sobrinha até à chácara. Os PMs ao pesquisarem a numeração do chassi e motor, constataram que o carro era produto de furto ocorrido em Rio Claro.

O carro foi apreendido e encaminhado à CPJ, o mesmo ocorrendo com o homem, que ficou à disposição da autoridade policial.

