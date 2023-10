Carro furtado em república é recuperado pela PM

SIGA O SCA NO

11 Out 2023 - 19h20

11 Out 2023 - 19h20 Por Da redação

Crédito: Maycon Maximino

Um Fiat/Uno furtado no começo do mês em uma república, na avenida Francisco Pereira Lopes, na região do bairro Cidade Jardim foi recuperado pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (11).

Policiais militares faziam patrulhamento pelo jardim Gonzaga, quando na travessa Sete avistaram o carro abandonado. Quando consultaram as placas descobriram se tratar de um veículo produto de furto.Do carro os ladroes levaram o estepe e o som.

Além do carro, os bandidos também furtaram notebook e tabletes que estavam no apartamento. Até o momento nenhum suspeito foi detido.



