Carro furtado em Itirapina é recuperado pela Força Tática

SIGA O SCA NO

Carro furtado em Itirapina foi recuperado pela Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Força Tática recuperaram um carro furtado por volta da 1h50 desta quarta-feira, 22, na Avenida Papa Paulo, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Os policiais foram alertados via Copom que um Peugeot, que teria sido furtado em Itirapina passou pelo radar da Praça Itália e em diligências, depararam com ele na Avenida República do Líbano e após perseguição, foi abordado na Avenida Papa Paulo VI.

No carro estavam dois suspeitos que afirmaram ter comprado pela quantia de R$ 1 mil. A vítima não foi localizada.

A dupla foi encaminhada à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial e o carro recolhido ao pátio municipal.

Leia Também