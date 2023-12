Carro furtado é recuperado após bater em muro

Um GM Tracker que havia sido furtado no dia 19/11 deste ano, em Ribeirão Preto, foi localizado na manhã deste domingo (24), em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de um veículo que havia colidido contra o muro de uma residência localizada na Rua Pascoal Meca, no Jardim Real, em São Carlos.

Uma equipe foi até o local, mas nem o carro e nem o motorista foram encontrados lá, então eles conversaram com o morador da residência, que disse que o condutor foi embora após a colisão.

Com base nas características do motorista e do carro, os policiais realizaram um patrulhamento e conseguiram localizá-los, na Rua Hermínio Chiari, no mesmo bairro.

Ao vistoriar o veículo, a PM verificou que a numeração da placa era diferente da numeração do chassi, através da qual constataram que ele era produto de furto.

O motorista tentou fugir, mas foi preso e conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

