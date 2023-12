SIGA O SCA NO

Um Renault Logan que havia sido furtado na última sexta-feira (15), no Santa Felícia, foi localizado neste domingo (17), no Jardins do Porto.

Após denúncia de que havia um carro abandonado em uma estrada de terra, a 300 metros da estrada Antônio Serrigoti, uma equipe da Guarda Municipal foi averiguar e localizou o veículo abandonado sem as rodas, bateria, estepe e com o painel danificado.

O Logan estava com queixa de furto e foi apresentado no C.P.J. e devolvido ao proprietário.

