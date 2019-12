Carro furtado é localizado no Santa Paula

Um veículo que havia sido furtado foi localizado neste sábado (28), no Santa Paula.

O Gol preto passou pelo radar da avenida Tancredo de Almeida Neves, que acusou que ele era produto de furto e imediatamente todas as viaturas da Polícia Militar que estavam próximas se deslocaram para pontos estratégicos por onde ele pudesse passar.

A equipe composta pelo Cabo Alex e o Soldado Tercio deparou-se com o veículo pela avenida Liberdade e com o apoio do Cabo Miguel e do Soldado Menezes, após um breve acompanhamento, ele foi abordado, sendo confirmado que realmente estava com queixa de furto.

O condutor A.P.F. foi detido e encaminhado ao plantão policial, sendo liberado posteriormente.

