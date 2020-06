Crédito: Marco Lúcio

Um veículo que estava com queixa de furto foi localizado nesta tarde de domingo (28), no assentamento Capão das Antas, após denúncia anônima.

O Prisma preto havia sido furtado no dia anterior, na Rua 51 do Cidade Aracy 2, quando o proprietário o deixou estacionado com as chaves no contato.

O carro foi encontrado abandonado e com a frente destruída por colisão, sendo apresentado no plantão policial.

