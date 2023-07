Carro furtado é encontrado abandonado no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Um veículo que havia sido furtado foi localizado neste sábado (08), no Santa Felícia.

Após denúncias de que havia um carro abandonado em uma mata que fica atrás do atacado Tonin, no fim da Avenida Caroline Garcia Batista, policiais militares foram averiguar e confirmaram a denúncia, encontrando o Fiat Uno que estava com queixa de furto. Ele estava sem as rodas traseiras e a bateria.

Ninguém foi detido e o carro foi apresentado no plantão policial e devolvido ao proprietário.

