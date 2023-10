Carro fica prensado após ser atingido por caminhão na SP-318

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão deixou duas pessoas feridas nesta noite de sexta-feira (20), na Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), em frente à fábrica de papelão.

De acordo com informações, os dois veículos transitavam no sentido Varjão/São Carlos, quando ocorreu a colisão, por razões desconhecidas, deixando o carro prensado contra a mureta de concreto e entre as rodas e o baú do caminhão.

Após o acidente, os dois condutores tiveram uma discussão e o motorista do caminhão foi embora do local.

O casal que estava no Honda Civic ficou ferido, sendo socorrido pelo SAMU e pela concessionária que administra a rodovia até a Santa Casa.

O Corpo de Bombeiros, o SAMU, a concessionária que administra a rodovia, a Polícia Militar Rodoviária e a Guarda Municipal de São Carlos estiveram no local, atendendo a ocorrência.

