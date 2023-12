Carro fica parcialmente destruído após acidente na rodovia Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um carro ficou parcialmente destruído após um acidente na tarde desta segunda-feira (18), na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté.

Segundo informações, o motorista do Fiat/Uno transitava no sentido interior/capital, quando por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, colidiu em uma placa de sinalização e no guard-rail.

O condutor do carro foi socorrido pela concessionária Econoroeste e levado até a Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde não foi informado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também