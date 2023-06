Carro envolvido em estelionato é apreendido pela PM

SIGA O SCA NO

Uno foi recolhido ao pátio municipal - Crédito: Maycon Maximino

Um Uno envolvido em um estelionato ocorrido em Lins, foi apreendido por policiais militares na manhã desta terça-feira, 27.

Os PMs estavam em patrulhamento pelo Salto do Monjolinho, quando depararam com o carro estacionado. Após pesquisa via emplacamento, constataram ser produto de estelionato por Lins (SP). Um jardineiro se aproximou e disse ter comprado o carro há um mês, desconhecendo o crime. O Uno foi guinchado até à CPJ e posteriormente recolhido ao pátio municipal.

Leia Também