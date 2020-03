Foto Whatsapp SCA

Um carro caiu dentro do córrego do Monjolinho na madrugada desta sexta-feira (20), na região da Curva do Joinha, em São Carlos.

Não foi possível saber como o acidente aconteceu. O veículo Kia Picanto foi retirado com o auxílio de um guincho.

A principio não há informação de feridos.

