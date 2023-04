Carro e moto colidem no Jardim Paulistano

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo um carro e uma moto foi registrada nesta noite de sexta-feira (21), na Rua Reginaldo Fernandes Nunes, no Jardim Paulistano.

De acordo com informações, o carro e a moto transitavam pela via em sentidos opostos, quando o motorista do carro fez uma conversão para entrar em outra via e não viu o motoboy, batendo de frente contra ele.

A Unidade de Resgate dos Bombeiros esteve no local para socorrer as vítimas, mas ninguém se feriu.

