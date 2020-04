Carro e moto colidem no centro; uma pessoa fica ferida

Carro e moto envolvido no acidente no centro - Crédito: Maycon Maximino

A colisão entre um carro e uma moto se envolveram em um acidente no final da manhã desta quinta-feira, 16, no centro de São Carlos e que resultou em uma pessoa ferida.

O veículo estava pela rua Episcopal e a moto, pela rua Conde do Pinhal. No cruzamento há um semáforo, mas nenhum dos envolvidos assume que atravessou a via inadvertidamente.

Com o impacto, o motociclista de 47 anos foi ao solo e com dores no ombro foi inicialmente atendido pela motolância e posteriormente pelo Samu à Santa Casa para socorro médico.

