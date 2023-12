Carro e mercadorias são recuperados após roubo

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um carro carregado com mercadorias que seriam entregues, foi roubado na manhã desta sexta-feira (15), na Rua Florisberto Aparecida Silva, no Cidade Aracy 2, porém tanto o veículo quanto as mercadorias, foram encontrados no mesmo dia.

O roubo aconteceu quando o motorista de aplicativo fazia as entregas de produtos comprados pela internet e foi rendido por dois bandidos armados com facas, que levaram o carro com tudo que havia nele.

No período da tarde, o veículo foi encontrado abandonado na Rua João Martins França, no mesmo bairro, após denúncias, mas já estava sem as mercadorias.

Na denúncia também foi dito que as pessoas que abandoram o carro no local, correram em direção à Rua Guerino Baldan, no Antenor Garcia, então a equipe que encontrou o carro foi averiguar, abordou três suspeitos e um deles acabou dizendo onde estariam os produtos roubados.

Além do carro, todos os outros objetos foram apresentados no plantão policial e devolvido à vítima, que reconheceu dois dos três suspeitos detidos, como sendo os autores do roubo. Um deles é menor de idade e o outro e maior, sendo ambos conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

