Carro é furtado e incendiado no Cidade Aracy

Crédito: Luciano Lopes

Um veículo foi encontrado incendiado após ter sido furtado, na manhã deste sábado (29), na rua Secondina de P. Passador, no Cidade Aracy.

O Monza estava na oficina de seu proprietário, que logo pela manhã o encontrou em um terreno, ao lado da oficina, já destruído pelo incêndio, acionou a polícia e os pms Cabo Lima e Soldado Cristiane dirigiram-se ao local.

Do veículo foi furtada uma caixa de ferramentas, que estava no porta-malas e a ocorrência foi registrada no plantão policial, porém nenhum suspeito foi detido e ainda não se sabe o que causou o incêndio.

