SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Ford Fiesta preto, placas FUO9E99, e os fios de cobre que seriam usados em uma obra, foram roubados nesta tarde de sábado (23), na Avenida Gregório Aversa, no São Judas Tadeu.

De acordo com informações, a vítima estava dentro do carro, na obra, quando três homens armados com uma faca o renderam, levando o carro e os fios.

Ele registrou um boletim de ocorrência pelo roubo, mas até o momento, o veículo não foi localizado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também